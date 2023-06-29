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三峽女騎士自撞電線桿 人車拋飛送醫搶救不治原因待查
新北市一名陳姓女騎士，今天中午騎機車經過三峽區中正路三段，不慎失控自撞一旁電線桿，陳女人車摔飛落地重傷，警消獲報趕抵協助送醫急救，但陳女仍因傷重宣告不治，陳女抽血待驗酒測，肇因則待查。
據了解，陳姓女子（49歲）今天中午12時許獨自騎乘一輛機車，沿著新北市三峽區中正路三段往桃園方向騎行，途中行經中正路三段第192723號電桿前，不慎失控人車偏移，直接往路旁電線桿衝撞，導致陳女人車摔飛當場倒地不起。
新北市消防局獲報迅速派員趕抵，檢視陳女已無生命跡象，緊急施以CPR、頸圈固定旋即送醫急救，但遺憾的是，陳女仍因傷重宣告不治。陳女酒測值待抽血檢驗，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。
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