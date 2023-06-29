拖吊車撞留美男大生亡 三重警加強交通大執法讓民安心

這個月25日一名留美男大生門姓男子，在新北市三重區水漾路過馬路，遭拖吊車闖紅燈撞死。為宣示貫徹守護行人安全的決心，遏止大型車及各式車輛違規，新北市三重警分局於昨天實施轄內各重要路口安全大執法，統計從今年5月開始至今，共取締「車輛不停讓行人」534件，期望營造更安全、友善的用路環境。

據了解，這個月 25日晚上8時許，新北市三重區水漾路發生一起死亡車禍，一輛拖吊車行經水漾路及成功路口，撞上準備過馬路的20歲門姓男子（經查現就讀美國華盛頓大學二年級），門男送醫搶救不治，張姓駕駛酒測值為0，詳細肇事原因待進一步調查釐清。

警方表示，為宣示貫徹守護行人安全的決心，遏止大型車及各式車輛違規，這個月26日起，針對轄區民眾夜晚休憩散步熱點，實施路口安全大執法專案工作，期望營造更安全、友善的用路環境。昨天也針對日前發生死亡車禍，且為慢跑民眾常行經的水漾路執行路檢勤務，配合測速照片取締，展現警察交通執法作為。

同時，三重警方也對轄區易肇事路段逐一進行會勘，期望透過改善交通號誌、標誌及相關硬體設施來強化行人安全，目前已於轄區重要路口的行人觸控式號誌標上增設爆閃燈，也將陸續在轄區重點路段增設測速儀，防止飆車情形發生，提升用路安全。

根據三重警方統計，從今年5月開始至今共取締「車輛不停讓行人」534件、「行駛（騎樓）人行道」882件、「人行道（騎樓）違規停車」4647件、「行人違規」355件、「道路障礙」664件。