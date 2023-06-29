鄰居聽到碰聲巨響探頭一看 蘆洲男子疑6樓墜地送醫不治

今天上午民眾在新北市蘆洲區復興路聽到「碰」聲巨響，往外探頭查看，赫見一名男子一動也不動的倒臥在在地。警消獲報派員趕抵，經檢視男子沒有生命徵象、雙手骨折，緊急協助送醫急救仍傷重不治，目前警方已連繫死者家屬指認，確切死因待查。

據了解，傷者陳姓男子（53歲）今天上午10時許，鄰居發現他倒臥在新北市蘆洲區復興路227巷內。警消獲報派員趕抵現場，經檢視陳男已無生命徵象、雙手嚴重骨折，緊急施以頸圈、抽吸式護木、長背板固定、CPR旋即送醫急救，但仍因傷重宣告不治。

事後警方到場勘驗，發現該棟舊大樓6樓頂一面女兒牆有攀爬痕跡，牆邊放著一雙鞋子，現場沒有打鬥及外力介入跡象，死者沒有留下遺書，暫時排除有他殺嫌疑。稍早警方連繫到死者胞兄到醫院指認，家屬目前沒有疑義，至於確切死因為何？有待後續警方調查釐清。

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