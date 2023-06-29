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雲林警界驚傳憾事！斗六分局警務員尋短送醫不治
雲林縣警界驚傳員警輕生憾事，斗六警分局前斗六市派出所廖姓所長，最近因故調整職務，調任分局警務員，疑因不堪精神壓力，昨晚在家中尋短，經家屬報警送醫搶救仍不治，目前家屬正在處理後事。
外傳，斗六警分局廖姓警務員，疑因不久前還擔任所長時，曾處理一件毒品案，逮捕嫌犯時疑向毒嫌噴辣椒水，後來嫌犯死亡，其家屬不滿提告求償，且還不斷在臉書發言斥責警方，致廖員疑因受不了精神壓力走上絕路，不過確切原因仍待釐清。
廖姓警務員警察大學第76期畢業，育有2名子女，平時與父母、妻兒同住，28日晚上11點20分被發現在家中輕生，未留有遺書，經救護人員送往台大斗六分院搶救無效死亡，目前遺體安置在斗六市文殊寺。
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