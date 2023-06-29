整合在地救災資源 台南消防與奇美實業續簽合作備忘錄

台南市消防局自2019年起整合在地可用救災資源，並與在地廠區內設有消防隊的公民營機關簽署合作備忘錄，今年再與奇美實業續簽合作備忘錄，以期在救災資源及能量不足下可相互支援。據統計，迄今已向奇美提出8次工廠火警救災協勤與2次大型防災演練，共同守護台南公共安全。

消防局指出，台南市雖貴為文化古都，但轄下仍有20餘處工業區；面對工廠林立，該局雖將台南畫分8個救災救護大隊，並在各大隊內配置有各式消防車與救災資源因應，但救災能量並非無極限。

自2019年起，消防局整合在地可提供救災資源的公民營機關，其中，奇美實業對廠內消防與工安特別重視，均在廠區內自主成立消防隊並採購消防車或器材車，因此，雙方於2019年共同簽署合作備忘錄，以期災時在救災資源及能量不足下可相互支援。

消防局表示，合作備忘錄每2年續簽1次，疫情嚴峻下，在地企業雖受到經濟的衝擊與影響，卻仍同意與該局續簽合作備忘錄，除展現企業在地深根並不忘善盡社會責任外，也展現一起守護台南公安的決心。