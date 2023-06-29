快訊

賴清德子弟兵頻出事遭疑派系鬥爭 黨內嘆：早爆總比晚爆好

泰坦號碎片打撈：發現疑似人類遺骸！安全責任誰該管？

北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

整合在地救災資源 台南消防與奇美實業續簽合作備忘錄

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市消防局自2019年起整合在地可用救災資源，並與在地廠區內設有消防隊的公民營機關簽署合作備忘錄，今年再與奇美實業續簽合作備忘錄，以期在救災資源及能量不足下可相互支援。據統計，迄今已向奇美提出8次工廠火警救災協勤與2次大型防災演練，共同守護台南公共安全。

消防局指出，台南市雖貴為文化古都，但轄下仍有20餘處工業區；面對工廠林立，該局雖將台南畫分8個救災救護大隊，並在各大隊內配置有各式消防車與救災資源因應，但救災能量並非無極限。

自2019年起，消防局整合在地可提供救災資源的公民營機關，其中，奇美實業對廠內消防與工安特別重視，均在廠區內自主成立消防隊並採購消防車或器材車，因此，雙方於2019年共同簽署合作備忘錄，以期災時在救災資源及能量不足下可相互支援。

消防局表示，合作備忘錄每2年續簽1次，疫情嚴峻下，在地企業雖受到經濟的衝擊與影響，卻仍同意與該局續簽合作備忘錄，除展現企業在地深根並不忘善盡社會責任外，也展現一起守護台南公安的決心。

局長李明峯說，簽署合作備忘錄迄今，已向奇美實業提出8次工廠火警救災時協勤任務與2次大型防災演練共同參與，不管平時演習或災時協勤，有民間力量挹注消防救災能量，將可增加本市面對長時間救災的韌性，並保障企業與民眾的生命財產安全。

台南消防局今年再與奇美實業續簽合作備忘錄，以期在救災資源及能量不足下可相互支援。圖／讀者提供
台南消防局今年再與奇美實業續簽合作備忘錄，以期在救災資源及能量不足下可相互支援。圖／讀者提供
台南消防局指出，簽署合作備忘錄迄今，已向奇美實業提出8次工廠火警救災時協勤任務與2次大型防災演練共同參與。圖／讀者提供
台南消防局指出，簽署合作備忘錄迄今，已向奇美實業提出8次工廠火警救災時協勤任務與2次大型防災演練共同參與。圖／讀者提供

延伸閱讀

消防員三寶媽洪修琳：比起救災、滅火 當媽媽才是最大挑戰！

硬派Ford Bronco不只能越野 穿上裝備變身消防指揮車

【重磅快評】不是只有新竹有瓦斯安全問題

嘉義市郊深夜大火木屋燒光 市府首創木屋管線更新補助

相關新聞

又是投資詐騙！新竹女慘被騙700萬 再次面交釣出5車手

假投資詐騙層出不窮，新竹市1名年約50歲女子近日在YOUTUBE上看到標榜投資股票能獲取高額報酬的廣告，加入詐欺集團創設...

整合在地救災資源 台南消防與奇美實業續簽合作備忘錄

台南市消防局自2019年起整合在地可用救災資源，並與在地廠區內設有消防隊的公民營機關簽署合作備忘錄，今年再與奇美實業續簽...

高雄男大生騎單車下坡「犁田」斷牙 5警常訓撞見神救援

高雄市李姓大學生昨天下午4時許和同學騎YouBike下壽山，因下坡時未掌控好速度，連人帶車摔倒在地，導致牙齒斷裂，滿臉是...

逃逸移工組「機動隊」支援打黑工 警鎖定幕後集團

台南永康區、安南區、新市區、東區等地大型建案缺工嚴重，有逃逸移工看到商機，號召同鄉組成「機動支援隊」，到缺工的各大工地幫...

偷竊機車置物箱內現金花用殆盡 台南警揪出列管嫌犯

台南市警五分局前天據報，指停放在台南二中附近機車置物箱遭翻動，失竊現金8000元等物，派員調閱監視器，鎖定1名經常在附近...

熱斃了！ 疑天熱水位降缺氧 基隆鶯歌溪魚屍清出2千多斤

基隆市安樂區鶯歌溪一帶今天上午民眾發現有大批魚群死亡，魚體飄浮在溪面，環保局人員清除死魚且採取水樣調查，初步排除有汙染，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦