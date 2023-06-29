高雄男大生騎單車下坡「犁田」斷牙 5警常訓撞見神救援

高雄市李姓大學生昨天下午4時許和同學騎YouBike下壽山，因下坡時未掌控好速度，連人帶車摔倒在地，導致牙齒斷裂，滿臉是血，同學嚇得不知所措，剛好鳳山警分局2名常訓教官和3名員警參加完常訓下山撞見意外，趨前關心、協助送醫、疏導交通，讓李生備感窩心。

警方指出，22歲的李姓大學生昨天下午4時許，和同學騎著YouBike從壽山下山，由於接近元亨寺處坡度較陡，李生未注意行車速度，當場整個人連人帶車「仆街」，重摔在地，當場牙齒斷裂，滿臉鮮血，李的同學見李摔傷，當場嚇得不知如何是好。

當時鳳山警分局兩名教官曹怡傑、楊佳琪剛好自壽山常年訓練完，正下山返回駐地路上，行經元亨寺下坡處，見李生倒臥路中滿臉是血，隨即下車關心，此時後方同分局的巡佐陳建雄、警員趙培宏、李銀榮等3人見狀也紛紛下車，幫忙疏導交通，以防後面車輛再次追撞，並撥打119求救。