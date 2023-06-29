快訊

賴清德子弟兵頻出事遭疑派系鬥爭 黨內嘆：早爆總比晚爆好

泰坦號碎片打撈：發現疑似人類遺骸！安全責任誰該管？

北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

高雄男大生騎單車下坡「犁田」斷牙 5警常訓撞見神救援

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市李姓大學生昨天下午4時許和同學騎YouBike下壽山，因下坡時未掌控好速度，連人帶車摔倒在地，導致牙齒斷裂，滿臉是血，同學嚇得不知所措，剛好鳳山警分局2名常訓教官和3名員警參加完常訓下山撞見意外，趨前關心、協助送醫、疏導交通，讓李生備感窩心。

警方指出，22歲的李姓大學生昨天下午4時許，和同學騎著YouBike從壽山下山，由於接近元亨寺處坡度較陡，李生未注意行車速度，當場整個人連人帶車「仆街」，重摔在地，當場牙齒斷裂，滿臉鮮血，李的同學見李摔傷，當場嚇得不知如何是好。

當時鳳山警分局兩名教官曹怡傑、楊佳琪剛好自壽山常年訓練完，正下山返回駐地路上，行經元亨寺下坡處，見李生倒臥路中滿臉是血，隨即下車關心，此時後方同分局的巡佐陳建雄、警員趙培宏、李銀榮等3人見狀也紛紛下車，幫忙疏導交通，以防後面車輛再次追撞，並撥打119求救。

救護車趕到後，替李生檢傷，發現他只是牙齒斷裂，手腳輕微擦挫傷，不需就醫治療，李生父親接獲警方通知趕抵現場，得知見義勇為救兒子的民眾是5名員警，父子倆人表達深深謝意，感謝警方：「幸好有你們，否則後面一堆車，真不知還有什麼危險」。

高雄李姓男大生昨日下午騎單車從壽山下山，在下坡時重心不穩「犁田」斷牙，所幸遇到5名鳳山警分局常訓員警伸手救援，讓李生備感窩心。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男大生昨日下午騎單車從壽山下山，在下坡時重心不穩「犁田」斷牙，所幸遇到5名鳳山警分局常訓員警伸手救援，讓李生備感窩心。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男大生昨日下午騎單車從壽山下山，在下坡時重心不穩「犁田」斷牙，所幸遇到5名鳳山警分局常訓員警伸手救援，讓李生備感窩心。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男大生昨日下午騎單車從壽山下山，在下坡時重心不穩「犁田」斷牙，所幸遇到5名鳳山警分局常訓員警伸手救援，讓李生備感窩心。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男大生昨日下午騎單車從壽山下山，在下坡時重心不穩「犁田」斷牙，所幸遇到5名鳳山警分局常訓員警伸手救援，讓李生備感窩心。記者石秀華／翻攝
高雄李姓男大生昨日下午騎單車從壽山下山，在下坡時重心不穩「犁田」斷牙，所幸遇到5名鳳山警分局常訓員警伸手救援，讓李生備感窩心。記者石秀華／翻攝

延伸閱讀

投資骨董玉器引君入甕 高雄男女匯款險上當

高雄2正妹公寓樓梯間遇襲胸惡狼 女同事拿菜刀嚇退他

網揭高雄這處新公園柏油塌、軟墊空心 工務局說話了

高雄金煌芒果在Mia C'bon上架 外國客都被圈粉

相關新聞

又是投資詐騙！新竹女慘被騙700萬 再次面交釣出5車手

假投資詐騙層出不窮，新竹市1名年約50歲女子近日在YOUTUBE上看到標榜投資股票能獲取高額報酬的廣告，加入詐欺集團創設...

高雄男大生騎單車下坡「犁田」斷牙 5警常訓撞見神救援

高雄市李姓大學生昨天下午4時許和同學騎YouBike下壽山，因下坡時未掌控好速度，連人帶車摔倒在地，導致牙齒斷裂，滿臉是...

逃逸移工組「機動隊」支援打黑工 警鎖定幕後集團

台南永康區、安南區、新市區、東區等地大型建案缺工嚴重，有逃逸移工看到商機，號召同鄉組成「機動支援隊」，到缺工的各大工地幫...

偷竊機車置物箱內現金花用殆盡 台南警揪出列管嫌犯

台南市警五分局前天據報，指停放在台南二中附近機車置物箱遭翻動，失竊現金8000元等物，派員調閱監視器，鎖定1名經常在附近...

熱斃了！ 疑天熱水位降缺氧 基隆鶯歌溪魚屍清出2千多斤

基隆市安樂區鶯歌溪一帶今天上午民眾發現有大批魚群死亡，魚體飄浮在溪面，環保局人員清除死魚且採取水樣調查，初步排除有汙染，...

投資骨董玉器引君入甕 高雄男女匯款險上當

高雄最近連有男女受慫恿投資骨董、玉器，險些落入詐騙集團的投資圈套。顏姓男子到銀行匯款，經警方查出收款帳戶是警示帳戶、羅姓...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦