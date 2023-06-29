逃逸移工組「機動隊」支援打黑工 警鎖定幕後集團

台南永康區、安南區、新市區、東區等地大型建案缺工嚴重，有逃逸移工看到商機，號召同鄉組成「機動支援隊」，到缺工的各大工地幫忙。永康警分局大橋派出所昨晚尾隨一輛箱型車，又抓到7名越南移工，今天移送移民署收容、遣返。

員警表示，大橋所上周才在分局旁查獲一輛可疑廂型車，發現車內5人都是失聯移工，遊走台南各大工地支援不足人力。昨天又鎖定一黑色廂型車，傍晚一路跟蹤，逃逸移工發現有人跟蹤，四處閃避，警方最後在永康區中山東路路段成功攔停，經盤查一車7人均為越南籍失聯移工，年紀最長有40餘歲、最小僅20歲，其中一人以偷渡方式入境。

警方表示，先前查獲的5名失聯移工透露，像他們那樣到各工地打工的還有不少人，於是前往暗中查訪，再度鎖定一輛搭載失聯移工往返永康區、安南區及東區各工地黑色廂型車，多天跟監昨天確認廂型車到東區一處工地。

大橋派出所長王棋賝、警員陳暐承、吳柏諺、許宇峻等7名員警前往攔截圍捕。廂型車駕駛十分小心，市東區工地搭載失聯移工後，刻意繞路方式想擺脫員警跟蹤，員警除尾隨通報支援警力在前方攔截，最後在永康區中山東路段攔下失聯移。

員警說，雖然員警已經將箱型車團團圍住，車內移工將四面車門上鎖拒絕下車受檢，開車的梅姓男子也是失聯移工，正打算衝過警方封鎖逃逸，員警為避免車輛衝撞波及路過民眾，當機立斷破窗威嚇，將7名越南籍失聯移工拉下車帶回偵辦。