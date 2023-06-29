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偷竊機車置物箱內現金花用殆盡 台南警揪出列管嫌犯

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警五分局前天據報，指停放在台南二中附近機車置物箱遭翻動，失竊現金8000元等物，派員調閱監視器，鎖定1名經常在附近台南公園遊蕩的男子涉有重嫌，昨天上午11時許巡邏員警在公園旁發現特徵相符43歲楊姓男子，他坦承犯案，指現金早已花用殆盡，依涉竊盜罪送辦。

市警五分局實踐派出所接獲阮姓民眾報案，指機車置物箱遭人翻動，放在裡頭的皮夾內現金8000元及悠遊卡不翼而飛。警方調閱監視器後，發現經常在轄區公園遊蕩的楊男涉有重嫌，立即通報各單位線上巡邏員警加強查察。

昨天上午11時許，實踐所巡邏警員盧志賢、莊致中在台南公園旁發現楊男逗留，與監視器中的嫌犯特徵完全吻合，立即上前盤查。他坦承犯行，指所竊現金8000元已花用殆盡。警方詢問後，依涉竊盜罪嫌送辦。

五分局長陳宇桓說，分局對竊盜案件不論損失金額多少，均會力求偵破，對經常在轄內遊蕩的可疑份子加強盤查，建立資料庫，對員警能從監視器影像辨識出可疑竊嫌，表示嘉勉。同時也提醒民眾財物應隨身攜帶，勿把機車置物箱當作保險箱，避免讓竊嫌有機可乘。

台南市警五分局實踐所巡邏警員昨天在台南公園旁發現楊男逗留，與監視器中的嫌犯特徵完全吻合，立即上前盤查，經帶案調查坦承犯案。圖／讀者提供
台南市警五分局實踐所巡邏警員昨天在台南公園旁發現楊男逗留，與監視器中的嫌犯特徵完全吻合，立即上前盤查，經帶案調查坦承犯案。圖／讀者提供
台南市警五分局派員調閱監視器，鎖定1名經常在附近台南公園遊蕩的男子涉有重嫌，詢問後依涉竊盜罪嫌送辦。圖／讀者提供
台南市警五分局派員調閱監視器，鎖定1名經常在附近台南公園遊蕩的男子涉有重嫌，詢問後依涉竊盜罪嫌送辦。圖／讀者提供

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