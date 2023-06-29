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熱斃了！ 疑天熱水位降缺氧 基隆鶯歌溪魚屍清出2千多斤
基隆市安樂區鶯歌溪一帶今天上午民眾發現有大批魚群死亡，魚體飄浮在溪面，環保局人員清除死魚且採取水樣調查，初步排除有汙染，研判可能和連日高溫、水位降低有關，水中溶氧量不足致魚群暴斃，清出魚體有2千多台斤。
住鶯歌溪附近居民說，今天上午7點多出門沿著溪旁的護岸運動時，就看到一大片魚群浮在溪流上面，有大有小，但溪流並沒有看到什麼汙染物，只是水位不高，水量很小。
市議員秦鉦說，鶯歌溪發現大量魚群都翻白肚死亡，他擔心最近天氣都很炎熱，不趕快清除會發臭。每年夏季大武崙溪及鶯歌溪都會發生魚群死亡，有關單位應調查一下生態。
環保局表示，分布很廣，要到下午才能清完。水質及土壤防治科上午到場採取水樣，環保局人員說，鶯歌溪水位較低，今天水溫也高達攝氏30度，溶氧量過低可能是死亡原因，初步清查沿岸並沒有汙染的情況。
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