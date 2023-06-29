快訊

賴清德子弟兵頻出事遭疑派系鬥爭 黨內嘆：早爆總比晚爆好

泰坦號碎片打撈：發現疑似人類遺骸！安全責任誰該管？

北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資骨董玉器引君入甕 高雄男女匯款險上當

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄最近連有男女受慫恿投資骨董、玉器，險些落入詐騙集團的投資圈套。顏姓男子到銀行匯款，經警方查出收款帳戶是警示帳戶、羅姓婦人昨天也因要投資骨董，去銀行匯款遇警方勸告，2人才都打住匯款，直稱險些受騙。

據了解，52歲的顏姓男子平時也收藏玉飾，透過朋友介紹，得悉有1名網路賣家販賣的玉飾比市價便宜，他聯繫對方，要購買價值15萬元玉飾，對方要求先匯款才寄商品，顏姓男子便到銀行匯款。

行員得知顏姓男子是網購交易，怕他受騙，請警方到場協助。前鎮分局瑞隆派出所員警查證賣家提供給顏姓男子的銀行帳戶，卻發現這帳戶遭通報過2次受騙紀錄，已列警示帳戶，顏男吃驚才打住匯款。

昨天高雄另有1名羅姓婦人（75歲）到銀行要匯款18萬元，行員請警方到場，得悉羅婦受慫恿投資骨董買賣，稱會有高獲利，但羅婦並不認識收款帳戶開戶人，員警懷疑羅婦遇詐騙集團，表示最近常有投資骨董玉器的騙局，匯款後對方就人間消失，勸羅婦別輕易匯款，羅婦才打消匯款，感謝警方幫她保住存款。

顏姓男子（左）要買玉飾到銀行匯款，警方查出收款帳戶是警示帳戶，他才沒受騙。記者林保光／翻攝
顏姓男子（左）要買玉飾到銀行匯款，警方查出收款帳戶是警示帳戶，他才沒受騙。記者林保光／翻攝
羅姓婦人（左）要投資骨董險些遇詐，員警勸她別輕易匯款。記者林保光／翻攝
羅姓婦人（左）要投資骨董險些遇詐，員警勸她別輕易匯款。記者林保光／翻攝

詐騙集團

延伸閱讀

高雄2正妹公寓樓梯間遇襲胸惡狼 女同事拿菜刀嚇退他

網揭高雄這處新公園柏油塌、軟墊空心 工務局說話了

高雄無業男沿路搜刮財物 剛被捕隔天仍我行我素

高雄金煌芒果在Mia C'bon上架 外國客都被圈粉

相關新聞

又是投資詐騙！新竹女慘被騙700萬 再次面交釣出5車手

假投資詐騙層出不窮，新竹市1名年約50歲女子近日在YOUTUBE上看到標榜投資股票能獲取高額報酬的廣告，加入詐欺集團創設...

整合在地救災資源 台南消防與奇美實業續簽合作備忘錄

台南市消防局自2019年起整合在地可用救災資源，並與在地廠區內設有消防隊的公民營機關簽署合作備忘錄，今年再與奇美實業續簽...

高雄男大生騎單車下坡「犁田」斷牙 5警常訓撞見神救援

高雄市李姓大學生昨天下午4時許和同學騎YouBike下壽山，因下坡時未掌控好速度，連人帶車摔倒在地，導致牙齒斷裂，滿臉是...

逃逸移工組「機動隊」支援打黑工 警鎖定幕後集團

台南永康區、安南區、新市區、東區等地大型建案缺工嚴重，有逃逸移工看到商機，號召同鄉組成「機動支援隊」，到缺工的各大工地幫...

偷竊機車置物箱內現金花用殆盡 台南警揪出列管嫌犯

台南市警五分局前天據報，指停放在台南二中附近機車置物箱遭翻動，失竊現金8000元等物，派員調閱監視器，鎖定1名經常在附近...

熱斃了！ 疑天熱水位降缺氧 基隆鶯歌溪魚屍清出2千多斤

基隆市安樂區鶯歌溪一帶今天上午民眾發現有大批魚群死亡，魚體飄浮在溪面，環保局人員清除死魚且採取水樣調查，初步排除有汙染，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦