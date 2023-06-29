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投資骨董玉器引君入甕 高雄男女匯款險上當
高雄最近連有男女受慫恿投資骨董、玉器，險些落入詐騙集團的投資圈套。顏姓男子到銀行匯款，經警方查出收款帳戶是警示帳戶、羅姓婦人昨天也因要投資骨董，去銀行匯款遇警方勸告，2人才都打住匯款，直稱險些受騙。
據了解，52歲的顏姓男子平時也收藏玉飾，透過朋友介紹，得悉有1名網路賣家販賣的玉飾比市價便宜，他聯繫對方，要購買價值15萬元玉飾，對方要求先匯款才寄商品，顏姓男子便到銀行匯款。
行員得知顏姓男子是網購交易，怕他受騙，請警方到場協助。前鎮分局瑞隆派出所員警查證賣家提供給顏姓男子的銀行帳戶，卻發現這帳戶遭通報過2次受騙紀錄，已列警示帳戶，顏男吃驚才打住匯款。
昨天高雄另有1名羅姓婦人（75歲）到銀行要匯款18萬元，行員請警方到場，得悉羅婦受慫恿投資骨董買賣，稱會有高獲利，但羅婦並不認識收款帳戶開戶人，員警懷疑羅婦遇詐騙集團，表示最近常有投資骨董玉器的騙局，匯款後對方就人間消失，勸羅婦別輕易匯款，羅婦才打消匯款，感謝警方幫她保住存款。
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