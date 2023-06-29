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台中大叔一口氣領155萬積蓄 全砸泰達幣投資不成險投海

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓男子在三天前到銀行要領155萬元積蓄，還跟行員說是為了投資，不過因金額高，行員仍通知警方道場，洪男向警方承認，錢準備投入虛擬貨幣泰達幣投資，對方要求先繳交保證金才會領款，警方提醒，虛擬貨幣投資詐騙很多，「一不小心投資變投海，有去無回」，洪才打消念頭。

第五分局文昌所警員王仕佲、顏民鈞，26日下午接獲第一銀行行員通報，洪姓男子（58歲）到銀行要領155萬元，還告知行員目的是「投資使用」，行員察覺有異狀，所以通知警方到場協助。

警方到場後，洪男稱是該筆現金是要投資泰達幣，但對方稱需先繳納「保證金」，才能繼續投資。

警方查看洪男手機line訊息對話內容，發現是很常見詐騙手法，告知洪男如繳納保證金後，會損失更多錢財，提醒洪男「投資不成變投海」。

警方提醒洪男，任何事都須先經查證，很多詐騙資訊可以在網路找到，不要輕易相信他人片面之辭，而損失大筆金錢，洪男恍然大悟，取消領款念頭，感謝警方。

第五警分局提醒民眾，投資應循合法管道，對於投資標的應做好功課、審慎評估，千萬不要輕信人言就貿然轉帳，才不會成為詐騙集團的待宰肥羊。

台中市洪姓男子26日到銀行領款155萬元，要投資虛擬貨幣，警方與行員到場阻止，提醒是詐騙陷阱。圖／第五警分局提供
台中市洪姓男子26日到銀行領款155萬元，要投資虛擬貨幣，警方與行員到場阻止，提醒是詐騙陷阱。圖／第五警分局提供

詐騙集團 虛擬貨幣 泰達幣

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