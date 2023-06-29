高雄無業男沿路搜刮財物 剛被捕隔天仍我行我素

高雄市小港、鳳山區連有機車遭翻動，有車主遭竊放在機車置物箱的財物，警方接獲2名車主報案，調閱相關監錄畫面，查獲待業的向姓男子涉案，沒想到，隔天疑又是他半夜現蹤，我行我素，四處翻他人機車置物箱，警方正了解是否又有人遭竊。

據了解，向姓男子（42歲）居無定所也沒工作，時常在小港區、鳳山區閒晃，常趁四下無人隨機犯案，已是警方及居民的頭痛人物。

6月26日下午，2名小港區明義路卓姓、張姓居民向警方報案，都說機車置物箱遭翻動，其中張姓居民失竊400元零錢，高雄市警小港分局員警調閱相關監錄畫面，發現向姓男子從小港區桂林路一帶，步行到鳳山區，沿途翻機車置物箱涉嫌行竊，幾乎所到之處，停在路邊或騎樓的機車都被他碰過。