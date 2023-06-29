快訊

賴清德子弟兵頻出事遭疑派系鬥爭 黨內嘆：早爆總比晚爆好

泰坦號碎片打撈：發現疑似人類遺骸！安全責任誰該管？

北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄無業男沿路搜刮財物 剛被捕隔天仍我行我素

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄市小港、鳳山區連有機車遭翻動，有車主遭竊放在機車置物箱的財物，警方接獲2名車主報案，調閱相關監錄畫面，查獲待業的向姓男子涉案，沒想到，隔天疑又是他半夜現蹤，我行我素，四處翻他人機車置物箱，警方正了解是否又有人遭竊。

據了解，向姓男子（42歲）居無定所也沒工作，時常在小港區、鳳山區閒晃，常趁四下無人隨機犯案，已是警方及居民的頭痛人物。

6月26日下午，2名小港區明義路卓姓、張姓居民向警方報案，都說機車置物箱遭翻動，其中張姓居民失竊400元零錢，高雄市警小港分局員警調閱相關監錄畫面，發現向姓男子從小港區桂林路一帶，步行到鳳山區，沿途翻機車置物箱涉嫌行竊，幾乎所到之處，停在路邊或騎樓的機車都被他碰過。

警方6月27日通知他到案，他也坦承缺錢花用，才趁深夜四下無人，沿路翻開路邊機車的置物箱偷零錢。案由警方依竊盜罪嫌函送高雄地檢署。不料昨天凌晨又有人發現他現蹤，居民自監視畫面發覺，他依然四處翻動機車的置物箱，令居民氣結，將影像貼上網路。不過，警方表示，對他昨天凌晨的行為，還沒車主報案遇竊。

向姓男子趁夜沿途翻機車置物箱涉嫌行竊財物，已成為警、民頭痛人物。圖／擷取自社會新聞影音畫面
向姓男子趁夜沿途翻機車置物箱涉嫌行竊財物，已成為警、民頭痛人物。圖／擷取自社會新聞影音畫面

延伸閱讀

高雄金煌芒果在Mia C'bon上架 外國客都被圈粉

高雄人手刀開搶！ 虎航飛首爾1699元起、釜山航空天天飛含稅優惠2768元起

影／高雄工程行老闆慶生趴員工持椅互K 警意外逮獲通緝犯

登革熱蔓延北高雄 立委參選人曹桓榮指選民焦慮中

相關新聞

又是投資詐騙！新竹女慘被騙700萬 再次面交釣出5車手

假投資詐騙層出不窮，新竹市1名年約50歲女子近日在YOUTUBE上看到標榜投資股票能獲取高額報酬的廣告，加入詐欺集團創設...

整合在地救災資源 台南消防與奇美實業續簽合作備忘錄

台南市消防局自2019年起整合在地可用救災資源，並與在地廠區內設有消防隊的公民營機關簽署合作備忘錄，今年再與奇美實業續簽...

高雄男大生騎單車下坡「犁田」斷牙 5警常訓撞見神救援

高雄市李姓大學生昨天下午4時許和同學騎YouBike下壽山，因下坡時未掌控好速度，連人帶車摔倒在地，導致牙齒斷裂，滿臉是...

逃逸移工組「機動隊」支援打黑工 警鎖定幕後集團

台南永康區、安南區、新市區、東區等地大型建案缺工嚴重，有逃逸移工看到商機，號召同鄉組成「機動支援隊」，到缺工的各大工地幫...

偷竊機車置物箱內現金花用殆盡 台南警揪出列管嫌犯

台南市警五分局前天據報，指停放在台南二中附近機車置物箱遭翻動，失竊現金8000元等物，派員調閱監視器，鎖定1名經常在附近...

熱斃了！ 疑天熱水位降缺氧 基隆鶯歌溪魚屍清出2千多斤

基隆市安樂區鶯歌溪一帶今天上午民眾發現有大批魚群死亡，魚體飄浮在溪面，環保局人員清除死魚且採取水樣調查，初步排除有汙染，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦