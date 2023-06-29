搭火車往外望驚見大漢溪有浮屍 警急尋死者身分找家屬指認
今天上午有民眾搭乘火車經過大漢溪，見溪流內有一名穿著紅色背心人形樣貌趴在水面上，趕緊報警前來救援。警消到場人船下水撈救上岸，經檢視男子已明顯死亡，目前警方正在找尋家屬到場指認，釐清相關疑點。
據了解，今天上午10時20分左右，新北市消防局接獲民眾報案指稱，他搭乘火車行經大漢溪（從樹林往板橋方向）往下一看，赫見溪流下方一穿著紅色背心人形樣貌趴在水面，身體還卡在石縫間。
警消獲報立即派員趕抵，經人船下水撈救，於新北市新莊區 21號越堤道離岸約50公尺外的大漢溪上撈起一具年約60歲男屍，檢視其口、鼻些微出血，衣褲、鞋子穿著完整，交由警方處理。
目前警方現場圍起封鎖線採證，死者身上暫無發現外力介入傷口、身上沒有證件，初步排除有他殺嫌疑，已採集指紋比對，並循線找尋死者身分及家屬釐清死因。
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