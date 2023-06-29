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7旬拾荒婦推車沒走人行道 機車騎士撞上摔死 她吃官司

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

行人非最大！桃園一名鍾姓7旬婦人，去年10月推著手推車在龜山區沿街做資源回收，因為走在大馬路上，被騎機車的何姓男子從後方追撞，結果雙雙倒地，何男傷勢嚴重死亡；事故發生後，鍾婦被控過失致死罪嫌，她雖否認，桃園市車輛行車事故鑑定會調查結果也認定她沒肇責，但桃園地檢署未採信，全案今天偵結起訴。

檢警調查，鍾婦（76歲）去年10月21日下午2時許推手推車在龜山區沿街做資源回收，半路被何男騎車從後追撞，2人雙雙倒地，而何男傷勢較重，有骨盆骨折、顱骨骨折、肺水腫、硬腦膜下出血、蜘蛛網膜下出血和腦水腫等情，終因顱內出血不治死亡。

事故發生後，鍾女被何男家屬提告過失致死罪，雖然鍾女否認，強調自己是被撞，且桃園市車輛行車事故鑑定會和桃園市行車事故鑑定覆議會都認定她無肇責，但檢方認為鑑定和覆議結論有違誤，最後未採信。

檢方調閱監視器，發現馬路旁邊有人行道，人行道寬度足夠推車通行，沿途無障礙阻擋，但鍾婦捨此不為，推著推車走在外側車道，且未緊貼路緣行走，才釀這起車禍。

檢方認為，何男雖然有未注意車前狀況的過失，但鍾婦無正當理由不走人行道，也與事故有關。若鍾婦一開始按規定走在人行道上，就不會有車禍發生，足見鍾婦不守規矩與何男死亡存有因果關係，因此依法起訴。

桃園1名鍾姓婦人推車做資源回收，因爲走在大馬路上，遭後方機車追撞，釀機車騎士死亡，今天被桃園地檢署依過失致死罪起訴（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智/攝影
桃園1名鍾姓婦人推車做資源回收，因爲走在大馬路上，遭後方機車追撞，釀機車騎士死亡，今天被桃園地檢署依過失致死罪起訴（示意圖與事件人物無關）。記者陳俊智/攝影

人行道 桃園

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