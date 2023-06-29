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影／7旬婦為慣犯 順手牽「衛生紙」遭PO網桃警逮人

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

有民眾在網路上po出一段影片，只見有名婦人在桃園中壢區中山路一帶徘徊，趁不注意於美妝店前偷了4串衛生紙後快步離去，中壢警分局獲悉該監視器畫面後，僅10小時內便查獲72歲林姓婦人到案說明，並起獲贓物4串共價值393元衛生紙，全案警詢後依竊盜罪函送桃園地檢署偵辦。

本月26日10時許，林婦徒步經過美妝店，對著放在店舖外騎樓上的衛生紙看了一眼後往前走，不過走回幾步立刻回頭，快速地拿取4包衛生紙後快步離去，不過當時有輛大貨車停放在放置衛生紙區域前，林婦可能以為偷東西舉動不會被發現，不過仍被旁邊監視器拍下。

中壢警分局表示，事發過後雖未接獲報案，不過獲悉該影片後，仍調閱監視器追查，並要求林婦到案說明，並起獲贓物4串共價值393元衛生紙，林婦供稱因缺錢花用才會偷衛生紙。不過警方發現林婦非首次偷竊，每次偷的物品金額皆不高，全案警詢後依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

有民眾在網路上po出一段影片，只見有名婦人在桃園中壢區中山路一帶徘徊，趁不注意於美妝店前偷了4串衛生紙後快步離去。圖／翻攝自社會是新聞影音
有民眾在網路上po出一段影片，只見有名婦人在桃園中壢區中山路一帶徘徊，趁不注意於美妝店前偷了4串衛生紙後快步離去。圖／翻攝自社會是新聞影音
桃園中壢林婦偷衛生紙，警調閱監視器循線調查，林婦供稱因缺錢花用才會偷衛生紙。記者翁唯真／翻攝
桃園中壢林婦偷衛生紙，警調閱監視器循線調查，林婦供稱因缺錢花用才會偷衛生紙。記者翁唯真／翻攝

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