整頓綠島交通 7月1日啟動「旺季加強管制措施」

台東縣政府提升綠島南寮漁港觀光形象，7月1日啟動「旺季加強管制措施」，取締南寮漁港交通違規，最高可罰2400元罰緩。島上居民樂觀其成。

縣府交觀處表示，管制措施從7月1日起至7月7日為管制宣導期，自8日正式執法，項目包括「內外臨停區停超過30分鐘」汽機車、併排違停汽機車及紅線違停汽機車等，將依道路交通管理處罰條例開罰。

每年暑假旅遊旺季一到，大批遊客湧入綠島，光日前端午節連假，就有超過5千人入島，使得南寮漁港碼頭周邊交通大打結，引起民怨，讓觀光品質及形象受影響。

「真的需要整頓了！」綠島林姓鄉民說，車輛都擠滿碼頭，真的很糟，出入都受阻，很期待這次執法能真正改善。