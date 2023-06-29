竊賊新北偷車直衝嘉義朴子夜市 過彎太急圓環自撞起火遭逮

30歲李姓男竊賊，昨日深夜駕駛從新北市偷來的贓車，行經嘉義縣朴子市夜市圓環，疑過彎太快加上路況不熟，失控衝上圓環自撞起火，李男見撞，逃離現場於事故周圍徘徊，警方及警消趕往現場救援撲滅火勢，經員警查詢車牌得知為贓車迅速擴大搜尋，逮捕李男釐清案情，今依竊盜罪嫌移送嘉義地方地檢署偵辦。

地方陳姓人士指出，昨深夜朴子市平和里光復新路與三安路口圓環發生轎車火燒車，濃煙滾滾，引起居民衝出門找煙霧來源，並發現一名男子，遭警逮捕在場釐清案情。

朴子警分局表示，調查30歲李姓犯嫌昨天早上在新北市竊取該輛轎車，晚間行經朴子疑因路況不熟自撞圓環安全島，造成車輛起火燃燒，李嫌未受傷，無酒精反應，全案依竊盜罪嫌移送嘉義地方地檢署偵辦。

嘉縣消防局表示，昨晚10時49分獲報朴子市大同路夜市圓環附近發生火燒車，立即派遣朴子消防分隊趕往救援，抵達後回報現場為一輛轎車起火，迅速撲滅火勢，30歲男駕駛表示胸口疼痛，無明顯外傷，意識清楚，送往朴子醫院治療。