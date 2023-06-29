設十幾年仍有用！彰化水溝旁救生圈派上用場 溺水婦人獲救
彰化縣在各主要水域設有950具救生圈架，昨天上午在大村鄉慶安路，就靠著救生圈將溺水婦人從鬼門關救回來，累計3年來，這些救生圈成功救援6件。暑假到來，彰化縣消防局加強防溺措施，除再檢視這些救生圈外，並公告危險水域及加強巡邏，防範溺水案件發生。
彰化縣在前縣長卓伯源任內，花了1000多萬元，在各危險水域、河川設置了1100多具救生圈架，內有救生圈及浮水繩，並還有貼紙圖示操作說明，因過了10多年，部分已受損，目前仍有950具，縣府有定期巡修。當初設置時，曾引來議論，質疑功用有限，不過，養兵千日，依然派上用場外，3年來，已救成功救援6件。
救生圈最新救援案例，是昨天上午9時發生在大村鄉慶安路，一名50多歲婦人在採摘芒果時，不慎跌落排水溝內，當時水位高漲，路過民眾發現不敢貿然跳水搶救，趕緊撥打119報案。
119執勤員立即請民眾尋找河岸邊消防局設置的救生圈架，並線上指導民眾將救生圈拋入河裡，利用救生圈將婦人拉於岸邊。消防人員到達現場後，立即架梯下水將婦人從鬼門關搶救回來。
消防局表示，民眾發現有人溺水時，應該先打119報案，如現場有救生圈架，並告知救生圈架編號，然後取出浮水繩一端，綁在救生圈，一端拿著，一端拋於溺者的前方，拉出繩子等待救援人員抵達。
彰化縣消防局統計全縣不慎落水、戲水或投水等案件，2021年共42件，其中31人死亡、14人獲救、1人失蹤，2022年共47件，39人死亡、8人獲救，今年到6月則有12件、10人死亡、2人獲救；至於戲水死亡案件，2021年及2022年各有1件。
暑假到來，為預防溺水案件發生，彰化縣消防局除檢視救生圈架外，並公告縣內較易發生溺水事故或受困地點，包括貓羅溪、烏溪、濁水溪、八堡圳、伸港什股海域、鹿港彰濱海域，線西肉粽角海域等，呼籲民眾減少前往，戲水務必選擇有救生員駐守及具有救生設備的合法地點。
消防局並將伸港什股海域、鹿港彰濱工業區海域、芳苑海空步道等列為防溺重點，暑期將設立機動警戒站，並在例假日時執行機動巡邏，且在轄內各級學校暑假返校日時段加強機動巡邏，以防杜學生返校日下課時，結伴至危險水域遊玩。
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