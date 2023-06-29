高雄翁解80萬定存卻說不出話 警筆談發現玄機救了他

70歲蔡姓老翁日前到銀行欲解除寄存在妹妹帳戶的80萬定存，轉匯他人帳戶，行員發現蔡先前已被騙過一次，家人叮囑見他匯款幫忙阻止，警方獲報趕抵，見蔡是瘖啞人士，得知蔡落入假投資陷阱，筆談溝通半小時，成功勸阻，保住他的積蓄。

左營警分局警員施福林、陳威廷，26日中午12時許，獲報在明誠二路一家銀行有民眾疑似遭詐騙，立即趕赴處理。

警方到場後，發現蔡姓老翁欲解除寄存在妹妹帳戶內的80萬定存，想轉匯至他人帳戶，行員告知警方，蔡男之前似乎領了一大筆錢回家，沒多久就不見了，因家人問也說不出個所以然，研判蔡被人騙了，因此請銀行若發現蔡要匯款，協助幫忙阻詐。

由於蔡是瘖啞人士，為了解蔡解定存的背後原因，警員施福林拿出紙張，改用筆談和蔡溝通。筆談一來一往半小時後，警方終於搞清楚，原來蔡落入假投資詐騙陷阱，想投資致富。