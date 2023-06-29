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行人車禍亡不減反增 桃警曝「行人違規」高達8成

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

交通部昨召開道安說明會，公布今年4月交通事故死亡人數較去年同期減少10人，但行人事故死亡較去年同期增加10人，不減反增，因此第三季將針對行人違規加強宣導取締。對此桃園市交通警察大隊統計，今年4月發生24小時內死亡的行人交通事故中，行人涉違規穿越道路情形高達8成，因此將持續大執法，取締車不讓人也取締行人違規。

桃園市今年4月共發生5件24小時內死亡的行人交通事故，經分析1件為行人闖紅燈，其餘4件均為行人未依規定穿越道路。統計今年1至4月，桃園市24小時內死亡的行人交通事故中，行人涉有違規穿越道路情形高達8成左右。

桃園市警察局交通警察大隊大隊長林鼎泰表示，今年1月1日至6月27日取締「路口不停讓行人」， 汽機車行經行人穿越道或轉彎時不暫停讓行人共7693件，較去年同期取締741件，增加6952件。

其中5月在警政署全國大執法專案中，單就「車不讓人」項目取締3213件，為全國第二多。另外除取締「車不讓人」外，5月起也針對「行人闖紅燈」穿越道路強化執法，共取締1364件。

林鼎泰呼籲，汽、機車駕駛人應禮讓行人優先通行，但行人通過馬路時也應遵守交通規則，勿任意穿越馬路，另外走路時也要專心，不要有低頭滑手機等易分心的行為，以避免憾事發生。

桃警持續大執法，除了取締車不讓人，也將加強取締行人違規並宣導觀念。
桃警持續大執法，除了取締車不讓人，也將加強取締行人違規並宣導觀念。

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