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又是投資詐騙！新竹女慘被騙700萬 再次面交釣出5車手

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

假投資詐騙層出不窮，新竹市1名年約50歲女子近日在YOUTUBE上看到標榜投資股票能獲取高額報酬的廣告，加入詐欺集團創設的證券投資理財群組後，前後投資高達700萬元，後因無法出金領取獲利，察覺有異後報警偵辦。經警民合作埋伏蒐證，逮獲5名詐團車手，警方表示正在循線擴大追查中。

警方指出，該女子從事服務業，因加入網路投資理財群組陸續投入700萬元卻拿不回，報警後隔日又接獲詐騙集團電話，對方要求再次面交165萬元，才可以解除遭凍結的帳戶進而領回投資報酬。

警方獲知消息後立即成立專案小組偵辦，在雙方指定面交處所周邊部署優勢警力埋伏蒐證，等到假冒理財專員的黃姓車手現身取款後，立刻向前抓人，之後也循線查獲接應把風的車手2名及開車在現場監控的幹部2名，並起獲偽造證件、印章、收據等證物。

第二分局分局長林昆達呼籲，假投資詐騙手法層出不窮，切勿輕信投資「高獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術，投資時須謹慎思考， 多方查證，以免落入詐騙集團假投資陷阱。

警方強調，民眾如果遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。警方會持續強力宣導「識詐」，希望全民都能提高「識詐意識」，不遭詐騙又能協助警方阻詐，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。

新竹市警方獲報後，趁雙方面交時逮獲詐騙集團車手，也查扣手機、印章與票據等證物。記者張裕珍／翻攝
新竹市警方獲報後，趁雙方面交時逮獲詐騙集團車手，也查扣手機、印章與票據等證物。記者張裕珍／翻攝
新竹市警方獲報後，趁雙方面交時逮獲詐騙集團車手。記者張裕珍／翻攝
新竹市警方獲報後，趁雙方面交時逮獲詐騙集團車手。記者張裕珍／翻攝

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