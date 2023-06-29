影／台中大里排水溝變牛奶河 民代通報環保局追出禍首

台中市大里運動公園旁的排水溝昨天下午突然變白，市議員江和樹接獲陳情後立即通報環保局前往，大家經一路往上游追查，當場查獲位在德芳南路的一處建築工地因清洗批土桶槽，而將廢水直接排入水溝，導致廢水沿溝渠流入大里運動公園旁大排，造成汙染。

環保局於是當場依水污染防治法第30條規定告發並加重處分，依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。經此一查緝動作，排水溝的顏色後來才漸恢復正常。