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影／台中大里排水溝變牛奶河 民代通報環保局追出禍首
台中市大里運動公園旁的排水溝昨天下午突然變白，市議員江和樹接獲陳情後立即通報環保局前往，大家經一路往上游追查，當場查獲位在德芳南路的一處建築工地因清洗批土桶槽，而將廢水直接排入水溝，導致廢水沿溝渠流入大里運動公園旁大排，造成汙染。
環保局於是當場依水污染防治法第30條規定告發並加重處分，依法可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。經此一查緝動作，排水溝的顏色後來才漸恢復正常。
據了解，室內裝潢會請木工釘隔間，常見的板材為木板跟矽酸鈣板。這些原料（包括水泥牆），都會有氣孔、隙縫、坑洞、木頭紋路等等，如果直接上漆，這些缺陷蓋不住，會導致效果不美觀，而且摸起來手感不好。批土是以樹脂石膏類的產品將牆面凹洞補平，並透過打磨讓牆面平整，否則表面會凹凸不平，無論上什麼漆都無法補救。
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