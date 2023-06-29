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影／高雄工程行老闆慶生趴員工持椅互K 警意外逮獲通緝犯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄工程行歐姓老闆慶祝46歲生日，員工10餘人開慶生趴，今晨散席後，王姓和張姓男子在店外起口角，王持木椅打張男，反被張奪下狠K，致頭、身體等處受傷，警方獲報趕抵，盤查在場人身分，意外查獲陳姓員工是躲教召令的通緝犯。

警方調查，在高雄市開工程行的歐姓男子，昨過46歲生日，和員工一起在三民區餐廳辦生日趴，員工High翻，一行人吃到凌晨許散席，員工王姓男子（29歲）和張姓男子（22歲）喝多了，在店外起口角衝突。

當時王男就地拿取一張木椅作勢要砸張男，但木椅反遭張奪下被狠Ｋ，導致王男頭部和身體受傷；警方獲報街頭有人鬥毆，快打部隊火速趕抵現場。

受傷的王男被送醫治療，幸傷勢無大礙，警方事後調查，得知是老闆慶生員工鬧翻打架，將在場的一行人盤查身分，意外發現陳姓男員工（34歲）接到教召令卻未報到，6月13日被屏東地檢署發布妨害兵役通緝。

由於王男堅持對張男提告，警方依傷害罪嫌將張移送偵辦；另被通緝的陳男則被解送歸案。

高雄工程行歐姓老闆慶生趴，員工鬧翻，在店外持椅互K，警方依傷害罪嫌將打傷人的張男移送偵辦。記者石秀華／翻攝。
高雄工程行歐姓老闆慶生趴，員工鬧翻，在店外持椅互K，警方依傷害罪嫌將打傷人的張男移送偵辦。記者石秀華／翻攝。
高雄工程行歐姓老闆慶生趴，員工鬧翻，在店外持椅互K，警方意外逮獲一名妨害兵役的陳姓通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄工程行歐姓老闆慶生趴，員工鬧翻，在店外持椅互K，警方意外逮獲一名妨害兵役的陳姓通緝犯。記者石秀華／翻攝
高雄工程行歐姓老闆慶生趴，員工鬧翻，在店外持椅互K。記者石秀華／翻攝
高雄工程行歐姓老闆慶生趴，員工鬧翻，在店外持椅互K。記者石秀華／翻攝
高雄工程行歐姓老闆慶生趴，員工鬧翻，在店外持椅互K。記者石秀華／翻攝
高雄工程行歐姓老闆慶生趴，員工鬧翻，在店外持椅互K。記者石秀華／翻攝

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