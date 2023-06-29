高雄五寶媽夜當朋友導遊 遇警盤查令她身分曝光

高雄「五寶媽」呂姓女子凌晨搭朋友的轎車外出，因朋友開車違規左轉，遇警方攔查，她一併遭盤查，曝露通緝身分被擒。據悉，呂女將銀行帳戶借給詐騙集團當人頭戶，涉洗錢防制法判刑確定。

呂姓女子（33歲)因朋友自北部南下高雄，6月27日凌晨零時20分，她搭朋友的轎車，經過高雄市前金區中華三路與七賢二路口，朋友開車未依規定左轉，立刻被新興警分局員警攔查。

員警請呂女也示出身分證件，查出她涉洗錢防制法，今年5月24日由高雄地檢署發布通緝。