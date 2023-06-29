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高雄五寶媽夜當朋友導遊 遇警盤查令她身分曝光

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄「五寶媽」呂姓女子凌晨搭朋友的轎車外出，因朋友開車違規左轉，遇警方攔查，她一併遭盤查，曝露通緝身分被擒。據悉，呂女將銀行帳戶借給詐騙集團當人頭戶，涉洗錢防制法判刑確定。

呂姓女子（33歲)因朋友自北部南下高雄，6月27日凌晨零時20分，她搭朋友的轎車，經過高雄市前金區中華三路與七賢二路口，朋友開車未依規定左轉，立刻被新興警分局員警攔查。

員警請呂女也示出身分證件，查出她涉洗錢防制法，今年5月24日由高雄地檢署發布通緝。

據了解，呂女有5個小孩，2021年間她把銀行帳戶，交給詐騙集團使用，接受2筆匯款金額共180萬元，經警方查獲她當人頭戶；她雖稱不曉得對方要帳戶洗錢，但高雄地方法院以她已是30多歲成年人，在媒體、政府都有宣導防範詐騙手法，不應不知帳戶不能隨意便借給不認識的人，去年依違反洗錢防制法，判她7月徒刑，併科4萬罰金，呂女未到案執行才遭通緝。

呂姓女子（左）因朋友開車違規，遇警一併受檢，經查出當詐團人頭戶遭通緝。記者林保光／翻攝
呂姓女子（左）因朋友開車違規，遇警一併受檢，經查出當詐團人頭戶遭通緝。記者林保光／翻攝

詐騙集團 洗錢

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