嘉義市郊深夜大火木屋燒光 市府首創木屋管線更新補助

嘉義市東區學府路1處木造平房，昨晚11點發生火警，高溫炎熱，熊熊大火照亮黑夜，消防局獲報出動5個分隊人車馳援，屋內2人逃出，嘉義市木屋逾6千棟被稱為「木都」，木屋安全受關切，消防局說，全市透天厝含木屋，安裝住宅警報器比例逾9成，市府首創補助老屋管線更新。

消防局火調科上午派人到火場鑑識，消防局說，這起火警是由嘉義縣消防局轉報，可能遠處有人看見火光報案，消防局昨晚11點獲報，東區學府路有民宅火警，出動蘭潭、東區及第二分隊搶救。

因該處為1樓木造平房，房屋全面燃燒，位在狹窄巷弄，大型車輛不易進入，消防員迅速拉水線灌救，火勢很快撲滅，所幸無人傷亡。現場郊區，水源缺乏升級二級火警，共派出5個分隊滅火。

消防局說，為防範火警，加裝住宅警報器，老舊木屋電線藏危機，配合市府辦理補助電線更新；據統計，嘉市區擁有超過6千棟木造建築，歷史悠久木造建築面臨管線老舊破損的問題，衍生居住上的風險。

市府為改善並鼓勵加速汰換老舊電線管路，推出全國首創的「老舊危險電線更新補助計畫」。針對嘉市的木造建築，一戶最高可以補助6萬元！申請時間6月26日至7月26日 (額滿)為止，共計補助100戶，經濟弱勢戶優先，呼籲木屋主趕緊申請，提升木屋防災能力。