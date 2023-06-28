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影／新北鐵皮工廠深夜大火 出動39車83人前往救援

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區今晚10時許，發生鐵皮工廠大火，因廠房裡存放不少乙炔鋼瓶，新北市消防局出動39車83人前往救援，火勢在今晚近11時撲滅，據了解，這起火警未造成人員受傷，確實起火原因有待進一步鑑定調查。

新北市消防局今天晚上10時許獲報，新店區安康路一段291巷內，發生鐵皮工廠火警，現場為1層樓製作鋁門窗的鐵皮工廠起火，因平常在焊接和焊燒鐵件，工廠裡有存放不少乙炔鋼瓶，新北市消防局第四大隊獲報後出動39車83人前往救援。

消防人車到場後，發現廠房約100平方公尺已全面燃燒，立即布四條水線進行搶救及防護，沒有延燒之虞，沒有人員受困受傷，火勢於晚上10時39分獲得控制，10時49分火勢完全熄滅。這起火警未造成人員受傷，起火原因有待調查釐清。

新北市新店區安康路一段今晚10時許發生鐵皮工廠大火，新北市消防局出動39車83人前往救援。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安康路一段今晚10時許發生鐵皮工廠大火，新北市消防局出動39車83人前往救援。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安康路一段今晚10時許發生鐵皮工廠大火，新北市消防局出動39車83人前往救援。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安康路一段今晚10時許發生鐵皮工廠大火，新北市消防局出動39車83人前往救援。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安康路一段今晚10時許發生鐵皮工廠大火，新北市消防局出動39車83人前往救援。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區安康路一段今晚10時許發生鐵皮工廠大火，新北市消防局出動39車83人前往救援。記者王長鼎／翻攝

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