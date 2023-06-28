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霧台飛龍瀑布5死 屏縣消防局重返現場潛水搜索救援訓練
屏東縣霧台鄉飛龍瀑布今年5月20日發生10人溪降團因遇雨溪水暴漲，造成5人遭溪水沖落死亡。屏東縣消防局第一大隊今召集大隊潛訓人員，回到飛龍瀑布辦理潛水訓練，讓參訓人員熟悉地理環境，強化水域搜救技能，日後面臨水域事故迅速發揮搶救。
屏東消防局第一大隊指出，此次訓練對象是第一大隊潛水搜救儲備成員，訓練課程包含高海拔潛水時的安全管理、減壓程序、潛水後意外處置對策、救援法、搜索法、定點搜索練習、意外事故的緊急處置等項目，潛水搜救人員主要執行轄內水域事故潛水搜索救援任務，提升民眾各項水域活動安全性。
消防局表示，因應夏日炎炎，民眾從事水域遊憩活動漸增多，消防局每年夏季辦理各項水域救援訓練，如船艇、水上救生訓練、潛水訓練等，藉此提升水域事故救援能力，以保障民眾的生命安全。
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