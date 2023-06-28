聽信飆股老師面交現金20萬 車手約警分局旁秒被逮

桃園1名68歲曾姓老翁日前加入投資line群組，聽信股市老師想要開始飆股，先被騙70萬，詐騙集團食髓知味又約面交20萬，不過曾翁開始覺得「怪怪的」，便向警方報案，且面交的點竟選在中壢警分局旁，喬裝埋伏，在雙方面交時逮個正著，將22歲許姓及闕姓犯嫌逮捕，全案警詢後依刑法詐欺罪嫌移送桃園地檢偵辦。

警方表示，曾翁在今年4月加入line飆股群組後，開始聽信股市老師的話，還下載了詐騙集團的飆股APP，在詐騙集團的哄騙下，前前後後已經匯款50萬元，面交20萬元現金儲值到「飆股」帳戶內，就是想要跟著老師的操作，在股市「當沖獲利」。

日前中壢派出所接獲曾男報案後，昨下午3時許，喬裝埋伏在永樂路一帶，觀察面交情況，只見穿著白色襯衫的車手許男向被害人取得裝有20萬現金的紙袋後，警方一擁而上將許男壓倒在地，而另一邊被詐騙集團派來監控車手的黑衣闕男，也被埋伏已久的警方發現捉住。

警方當場查扣20萬元現金、3支手機、1張假工作證、6顆大小章及1張假收據等做案工具，全案警詢問後依刑法詐欺罪嫌移送桃園地檢偵辦。