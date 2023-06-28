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台中車主注意！註銷牌照車趴趴走 近半年283車主受罰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

吊註銷車牌車輛上路，小心受罰！台中區監理所統計，所方結合台中市警局交通大隊、台中市政府停車管理處跨機關強力取締吊註銷違規車輛，今年至今天為止，半年多來共開罰283名違規車主，違規車當場拖吊移置保管車輛，維護道路行車安全。

台中區監理所所長楊聰賢說，車輛行駛道路必須領用並懸掛有效牌照，若車輛牌照因故遭逕行註銷，該車輛即不得上路行駛，違者依「道路交通管理處罰條例」第12條開罰3600元至1萬800元罰鍰，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

楊聰賢說明，所方結合台中警方、台中市停管處強力取締，依據停車收費管理員鍵入停車格位車輛牌號，系統一旦即時檢核出註銷牌照車，將立即由警方開單舉發，並移置保管該車輛，統計今年以來，停管停車格內共計開罰58件，另警方攔查共283件。

楊聰賢提醒，若民眾車輛牌照遭註銷，應盡速繳回公路監理機關，勿違規使用註銷牌照行駛道路，以免受罰。

台中區監理所結合台中警方、停管處強力取締吊註銷違規車輛。圖／台中區監理所提供
台中區監理所結合台中警方、停管處強力取締吊註銷違規車輛。圖／台中區監理所提供
台中區監理所結合台中警方、停管處強力取締吊註銷違規車輛。圖／台中區監理所提供
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台中市 車主

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