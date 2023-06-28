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貸款90萬元投資詐騙集團茶葉買賣 竹南警方成功阻詐
常見詐騙集團受害者都是積蓄被詐，苗栗縣竹南警方近日成功攔阻一起詐騙案件，發現被害人缺錢竟還貸款90萬元要匯給對方，幸行員關懷提問該筆款項用途，直覺「在Line軟體上認識的朋友一同投資茶業」非常有問題，通報警方協助攔阻匯款。
該受騙男子向警方表示要與在Line軟體上認識的朋友一同投資茶業，因缺資金才貸款90萬元，但警方先詢問能否撥打電話給一同投資的朋友確認此事，見男子面露難色，警方便心裡有數，他應該是遇上詐騙集團了。
竹南警方表示，當時處理警員為免男子對警方的關心產生抗拒心理，耐心與男子討論該茶葉買賣如何進行，一步一步引導他自行思考不合理之處；對談中，男子無法說明如何買賣茶葉，且對方提供數筆帳戶名稱皆為不同人，至此警員才向當事人表示此應為詐騙，男子才恍然大悟。
警方也提醒民眾，金錢支出應謹慎，投資更應詳細了解內容，避免遭到詐騙，讓血汗錢血本無歸，如民眾遇有類似情形，千萬別匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。
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