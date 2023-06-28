聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南小黃併排臨停放客人下車 後方外送員狂叭爆口角
台南市永康區27日下午16點發生一起行車糾紛，一輛計程車因在中山南路上併排停下讓客人下車，引來後方江姓女外送員狂按喇叭示警。不料此舉動卻惹起許姓女乘客不滿，兩人爆發口角，永康警分局接獲報案後，立即派員到場調解，雙方均保留告訴。
據了解，許女當天搭計程車前永康區中山南路看診，到目的地之後司機停在車道上讓許下車。不過因為此舉動引起後方江姓外送員不斷大喊「這裡是汽車道不能停！搞什麼啦」隨後連按喇叭數次。大約30秒後許女下車，計程車揚長而去，不過外送員的行動卻讓她不滿上前理論。
許表示她要前往診所看診，江說「這裡本來就不能停了」，兩人各執一詞爆發口角，江女一度要離開卻遭許攔停，兩人甚至還請後方觀看情形的婦人評評理。眼見衝突愈演愈烈，許女隨後報案請員警到場。
永康警分局大橋派出所所長王棋賝表示，經過員警到場調解後，兩人均表示保留告訴。不過計程車臨停行為，已違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第4款，不緊靠道路右側臨時停車，可處新台幣300元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言