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台南小黃併排臨停放客人下車 後方外送員狂叭爆口角

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導

台南市永康區27日下午16點發生一起行車糾紛，一輛計程車因在中山南路上併排停下讓客人下車，引來後方江姓女外送員狂按喇叭示警。不料此舉動卻惹起許姓女乘客不滿，兩人爆發口角，永康警分局接獲報案後，立即派員到場調解，雙方均保留告訴。

據了解，許女當天搭計程車前永康區中山南路看診，到目的地之後司機停在車道上讓許下車。不過因為此舉動引起後方江姓外送員不斷大喊「這裡是汽車道不能停！搞什麼啦」隨後連按喇叭數次。大約30秒後許女下車，計程車揚長而去，不過外送員的行動卻讓她不滿上前理論。

許表示她要前往診所看診，江說「這裡本來就不能停了」，兩人各執一詞爆發口角，江女一度要離開卻遭許攔停，兩人甚至還請後方觀看情形的婦人評評理。眼見衝突愈演愈烈，許女隨後報案請員警到場。

永康警分局大橋派出所所長王棋賝表示，經過員警到場調解後，兩人均表示保留告訴。不過計程車臨停行為，已違反道路交通管理處罰條例第55條第1項第4款，不緊靠道路右側臨時停車，可處新台幣300元。

許、江兩人衝突愈演愈烈，甚至還請後方觀看的婦人評評理。記者李文德／翻攝
許、江兩人衝突愈演愈烈，甚至還請後方觀看的婦人評評理。記者李文德／翻攝
27日下午永康中山南路發生一起行車糾紛，許女搭乘計程車看診，小黃司機在車道上臨時停車，導致後方江姓女外送員連按喇叭示警。不料此舉卻引來許女不滿，雙方爆發口角。記者李文德／翻攝
27日下午永康中山南路發生一起行車糾紛，許女搭乘計程車看診，小黃司機在車道上臨時停車，導致後方江姓女外送員連按喇叭示警。不料此舉卻引來許女不滿，雙方爆發口角。記者李文德／翻攝

外送員 計程車 車道

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