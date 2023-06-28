台中北屯清凈園區燒起來 疑切割廢床墊燒成一團火球

台中市環保局位於北屯區的清凈園區回收場，在今天中午傳出火警，消防隊派遣人力前往滅火，火勢在中午12時許撲滅，現場燃燒的是廢棄床墊，清潔隊研判，起火原因疑是切割床墊時，未注意到火星噴濺才釀禍，詳細起火原因，有待火調人員釐清。

台中市消防局在今天中午12時17分獲報，環保局北屯區清潔隊清凈園區回收場起火，經查，現場是廢棄床墊起火燃燒，消防隊員到場時，已燒成一團火球，還波及旁邊一輛大貨車的輪胎。

經現場第八救災救護大隊、水湳等消防分隊等4個單位、8輛消防車、28名人力到場，由組長程建勳負責指揮搶救。

火勢在今天中午12時45分撲滅，現場燃燒面積約20平方公尺，現場無造成人員傷亡，詳細的起火原因，有待火調科後續調查釐清。