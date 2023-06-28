醫者仁心！還原氣爆少年就醫…強忍疼痛沒一句哀號 護理師陪同轉送長庚

新竹縣竹北市「帝王至尊」大樓因瓦斯外洩氣爆，造成16歲陳姓少年全身燒燙傷高達91%。身為護理長的陳母，氣爆當下除了趕緊帶兒子跟鄰居借浴室沖水外，還騎機車載著兒女3貼直奔醫院。東元綜合醫院急診室醫護人員除了緊急處置，還派遣一名護理師跟車陪少年轉院，讓當時人也在急診室的邱小姐非常感動，讚許東元醫院第一時間提供即時、完整的醫療處置。

回顧氣爆當天，早上8點30分，陳姓少年遭氣爆灼傷後，陳母立即帶兒子直奔鄰居家借浴室沖水，來到中庭等救護車同時，也持續拿社區水管幫兒子沖水降溫，最後因等不及救護車，陳母也當機立斷，騎機車載著兒女3貼直奔醫院，快速專業的處理讓全身面積91%燒傷的兒子生命跡象維持穩定。

當天人在急診室的邱小姐回顧狀況，她因身體不適無法起身，她先聽到一陣騷動，發現有患者被送過來、情況非常緊急，言語間就聽到氣爆、燒燙傷等關鍵字，接著就聽到醫護匆忙、急促的腳步聲，感覺得出來當時全部急診的醫護人力都緊急投入救治，期間少年也相當勇敢，一句哀號聲都沒有。

醫護人員做好緊急處理後，不久就聽到一位女性長輩的聲音，跟醫護人員敘述氣爆的經過，不久醫護人員就打給林口長庚醫院，說要將這名患者轉送過去，不久後又聽到一位護理師很篤定的回答對方：「我會跟車」，句裡行間充分表現出「醫者仁心」的精神。

東元綜合醫院也低調表示，急診室第一時間已盡速協助傷者做基本緊急處理，減緩傷者疼痛與感染風險，為了讓傷者得到更完整的醫療照護，當下即協助連繫後送林口長庚醫院燙傷中心，並派遣一名資深護理師跟車，盡力給予需要的醫療處置。