11樓陽台鐵閘門打開 新莊婦墜落一樓鐵皮屋頂送醫亡

許姓婦人今天上午9時許，被人發現倒臥在新北市新莊區西盛街一樓回收區鐵皮屋頂上，當場沒有生命徵象，警消協助送醫急救仍傷重不治。許婦於11樓住處留有遺書，警方勘驗現場發現陽台鐵閘門打開，研判是從該處墜落，現場沒有外力侵入跡象，初步排除他殺嫌疑，確切原因仍待調查釐清。

據了解，許姓婦人（58歲）住在新北市新莊區西盛街一棟社區大樓11樓，今天上午9時許她被人發現倒臥在社區回收區上方鐵皮屋頂上，警消獲報派員趕抵，經檢視她當場沒有生命徵象，緊急送醫急救仍傷重不治。

警方勘驗現場沒有外力介入跡象，11樓陽台鐵閘門則被打開，研判死者是從鐵閘門處墜落。許婦屋內留有遺書，目前已連繫死者女兒到醫院指認，釐清相關疑點，至於死因則有待後續警方調查釐清。

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