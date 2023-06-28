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夜歸女性注意！新豐火車站有搭訕男緊跟 警：恐涉跟騷法

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

一名女網友在臉書社團「新竹爆料公社」指出，6月25日晚間10時許，她下班從新豐火車站走出來前站，突然遭一名黑衣、平頭男子搭訕，一直追著她喊「你好可愛」，由於新豐火車站有不少夜歸女子和女學生，提醒大家多注意，不少網友也留言疑似遭同一人騷擾，警方和台鐵也呼籲，遇到類似狀況可勇敢求助。

「新豐火車站真的要先確定安全耶！」一名網友指出，她6月25日下班時，從新豐火車站走出來前站，竟遇到一個黑衣男搭訕，還一直追著她說：「小姐你好可愛」，讓她差點要報警，後來她口氣很兇，男子才離開。網友說，由於自己也是媽媽，新豐火車站也有很多女學生、落單女子，希望各位女性跟家長注意。

不少網友見狀，也紛紛表示似乎曾經遇過此人，有網友說：「文中敘述的平頭男子，蠻常在火車站附近騷擾女士，新豐泰安街我親眼看見好幾次」、「我也遇過，感覺相似」、「會不會是竹北走路哥，怎麼跟他行為好像，到處問工作，然後又到處亂搭訕，遇到就一直跟著你，問一堆有的沒的」。

新湖警分局也提醒，如果現場對方以不當言詞或肢體動作造成當事人不舒服，可能會構成性騷擾防治法或跟蹤騷擾防治法。呼籲民眾如遇類似狀況，可以蒐證並檢具關佐證資料報案。當下應注意自己人身安全並往人群方向走，或是走進便利商店尋求店員或是民眾協助，同時並報警請警方到場維護人身安全。

台灣鐵路管理局也表示，旅客如於車站內或列車上遭受不明人士騷擾或跟蹤情形時，可向站務或乘務人員反應，台鐵局將即時通報路警處理。

一名女網友指出，她夜歸時在新豐火車站遇到一名黑衣男子搭訕，還一直跟著她不放。圖／翻攝自新竹爆料公社
一名女網友指出，她夜歸時在新豐火車站遇到一名黑衣男子搭訕，還一直跟著她不放。圖／翻攝自新竹爆料公社

火車站 跟騷法

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