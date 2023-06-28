聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／越南籍逃逸移工搭小黃上工遇警攔逮3人 1人趁亂逃
4名越南籍逃逸移工日前搭計程車上工，在新北市中和區遇警攔查，員警當場逮捕2人，其餘二人拔腿就逃，員警尾隨逮一人，另一人則趁亂逃逸。警詢後依違反入出國及移民法，將3人解送移民署新北專勤隊偵辦後收容安置，將於近期內依法遣返。
新北市中和警分局中和派出所員警林育新6月25日上午7時許，巡邏時在中和區連城路上，見一輛乘載多人的計程車，發現車上乘客不斷朝其張望，且神色慌張，懷疑情況有異，沿路尾隨並呼叫支援警力，一路跟至與中和區交界的土城區金城路上，見車上4名中年男子趁計程車靠邊停車之際，立即下車四處逃竄。
正好支援警力也趕到，與林員當場壓制逮捕阮姓男子（26歲）及黎姓男子（38歲）二人，同闖的田姓男子（27歲）則一路快跑逃竄，員警林育新沿路追緝，途中還遇熱心機車騎士協助，才順利將田男攔下逮捕，但同車另一名男子則趁亂逃逸。
經查，落網的阮男等3人均是越南籍逃逸移工，當天四人一起搭計程車要上工，只因半路遇到巡邏員警，一時緊張露餡，反被巡邏員警察覺有異而落網。警詢後依違反入出國及移民法，將3人解送移民署新北專勤隊偵辦後收容安置，並將持續追緝該名在逃移工下落。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言