載塑膠桶順便買割草機油料 苗栗市老翁開車兜風竟燒死車內

苗栗市新東大橋下方今天上午火燒車，77歲江姓老翁一早開車出門兜風加油，卻燒死在駕駛座，警方初步調查排除外力介入，全案將進一步釐清車子起火及死亡原因。

苗栗縣政府消防局今天上午6點30分左右接獲報案，苗栗市新東大橋往公館方向橋下發生火燒車，通報苗栗、公館分隊人車趕往，現場橋下停放一輛轎車冒出熊熊大火，消防人員上午7點5分撲滅火勢，駕駛座1人全身焦黑死亡。

警方根據車號及皮包查出死者是住苗栗市江姓老翁，初步調查，他一早就開車出門，如常兜風並持塑膠桶為割草機要為割草機加油，塑膠桶燒融在駕駛座旁乘客座，生前沒有重大病痛，現場也沒有發現遺書。