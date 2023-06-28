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老婦參加研習忘了車停哪 南警只花10分鐘迅速找到

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

77歲蘇姓老太太昨天開車到台南勞工育樂中心參加研習課程後，卻找不到原來停車位置，急忙到派出所報案。警方調閱監視器畫面確認車子行經路線後，約10分鐘在距離不遠的新興東路上路邊停車格找到車子，她見愛車又驚又喜，對於搞錯停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝。

蘇老太太昨天中午12點多焦急走進南門派出所報案說，他開車到勞工育樂中心參加研習活動，將轎停放在育樂中心旁停車場停車後，前往中心參加研習課程，課程結束後欲牽車時發現車子不見了。

警員李英誌、張訓銘請她再次確認，離開車子到育樂中心前有無上鎖、最後停放位置，並協助查詢確定車子沒有被拖吊，立即過濾路口監視器影像，確定她開車行經路線到場尋找。沒多久就在附近的南區新興東路停車格發現車子就停放在停車格內，只花10分鐘就找到。

蘇老太太看到自己的愛車「失而復得」又驚又喜，對於搞錯停車地點感到不好意思，頻頻向警方道謝，同時對於警方運用監視器設備尋車的專業及效率給予高度肯定。

市警二分局表示，民眾外出時如車輛停放在不熟悉路段或停車場，容易忘記停放地點，建議下車時記下附近清楚地標，隨手以手機紀錄周遭景物或路邊門牌拍照留存，以免忘記停放地點，造成困擾。

蘇老太太(右)忘了車停哪，台南市警二分局警員李英誌(左)協助，10分鐘迅速找到。記者黃宣翰／翻攝
蘇老太太(右)忘了車停哪，台南市警二分局警員李英誌(左)協助，10分鐘迅速找到。記者黃宣翰／翻攝

監視器 停車場 門牌

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