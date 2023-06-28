等紅燈多嘴問「你怎認識這外國人啊」 引爆兩人街頭衝突

倪姓男子騎機車等紅燈，見旁車楊男後座載著一名金髮碧眼女子，隨口問了楊男一句「欸！你怎麼認識這名外國人啊！」楊男覺得被冒犯與倪男發生口角、肢體衝突，導致兩人頭部、身體皆有擦挫傷。警方獲報趕抵帶兩人返回派出所釐清，雙方互不提告，警詢後依社維法函送兩人裁處。

據了解，倪姓男子（33歲、無前科）目前無業，這個月20日晚上9時許，倪男騎機車在新北市新莊區新樹路168號前停等紅燈，見一旁機車騎士楊姓男子（34歲、無前科、清潔員）後座載著一名金髮碧眼女子（經查為楊男奧地利籍妻子）倪男言語輕佻問了楊男一句「欸！你怎麼認識這名外國人啊！」