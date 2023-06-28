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苗栗市新東大橋下今早火燒車 車內1人焦黑明顯死亡

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗市新東大橋下方今天上午火燒車，消防人員滅火後，車內駕駛座1人燒黑明顯死亡。圖／民眾提供
苗栗市新東大橋下方今天上午火燒車，消防人員滅火後，車內駕駛座1人燒黑明顯死亡。圖／民眾提供

苗栗市新東大橋下方停放一輛轎車今天上午被發現起火，火勢相當猛烈，消防人員約半個小時滅火，發現駕駛座有1人全身燒黑明顯死亡，案由警方進一步調查處理中。

苗栗縣政府消防局今天上午6點30分左右接獲報案，苗栗市新東大橋往公館方向橋下發生火燒車，通報苗栗、公館分隊人車趕往，現場橋下停放一輛轎車冒出熊熊大火，車內駕駛座疑似有人受困。

火勢相當猛烈，消防人員出水線灌救，上午7點5分撲滅火勢，車子燒毀嚴重，駕駛座1人全身焦黑難以辩別身分，已明顯死亡，交由警方處理，起火原因及死者身分進一步調查中。

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苗栗市新東大橋下方今天上午火燒車，消防人員滅火後，車內駕駛座1人燒黑明顯死亡。圖／民眾提供
苗栗市新東大橋下方今天上午火燒車，消防人員滅火後，車內駕駛座1人燒黑明顯死亡。圖／民眾提供

火燒車

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