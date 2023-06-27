屏東歸來車站驚傳死傷意外 民眾侵入路線遭撞擊身亡

屏東縣歸來火車站今晚發生死傷事故，台鐵175次南下自強號通過歸來站時，在第1月台撞擊到1名疑似迎面走來的老婦，消防人員到場發現該名遭撞民眾已明顯死亡，截至今晚12點，列車仍停駛，詳細事故原因有待警方調查釐清。

據了解，該班列車於今晚9點24分左右抵達屏東站準備往潮州站，行經歸來車站時，司機看見疑似1名老婦沿鐵道旁維修溝槽正面朝列車走來，因為是過站列車不停靠，車速很快，需要很長的煞車距離，待司機發現緊急煞車時已經來不及，列車迎面撞上該名老婦。

警方及消防人員於今晚9點40分左右接獲通報，派出3輛各式搶救車輛，10名消防員到場救援，抵達現場拉起封鎖線，於列車第12節車廂發現遭撞擊民眾，已明顯死亡且大體四散，於晚間10點43分左右聯繫殯葬業者，因對向北上列車仍持續通車，只能透過鐵道旁維修便道，沿線拿手電筒協助處理。

該事故列車為台鐵175次號南下列車於今中午12點58分從花蓮出發，沿北迴經過宜蘭往南，預計於今晚9點39分抵達終點潮州站，截至今晚12點，列車仍停駛，通車時間未定。