聽新聞
test
0:00 / 0:00
7人大雪山林道健行 男跌落50公尺山谷送醫不治
7人昨天到台中市和平山區大雪山林道健行，其中70歲男子不慎跌落50公尺深山谷，消防隊員救援拉起，送醫急救仍不治。
台中市消防局昨天下午2點2分獲報，和平區230林道2.7公里處有創傷救護，報案人表示一行7人在大雪山230林道健行，其中一名70歲男子不慎跌落邊坡約50公尺深，意識不清，其餘人員平安於現地等待，請求消防局派員前往搶救。
消防局指揮中心立即派遣東勢及和平分隊，出動3車7人，由東勢分隊林宗龍小隊長帶隊前往搶救，下午4點10分現場人員回報，現場傷者跌落邊坡約50公尺深，已OHCA，將患者包紮固定後，以長背板拖困，昨晚6點28分將患者搬運至平面道路上，交由東勢消防分隊救護車急救處置後，送往東勢農民醫院救治，仍傷重不治。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言