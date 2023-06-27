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7人大雪山林道健行 男跌落50公尺山谷送醫不治

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7人大雪山林道健行 男跌落50公尺山谷送醫不治

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

7人昨天到台中市和平山區大雪山林道健行，其中70歲男子不慎跌落50公尺深山谷，消防隊員救援拉起，送醫急救仍不治。

台中市消防局昨天下午2點2分獲報，和平區230林道2.7公里處有創傷救護，報案人表示一行7人在大雪山230林道健行，其中一名70歲男子不慎跌落邊坡約50公尺深，意識不清，其餘人員平安於現地等待，請求消防局派員前往搶救。

消防局指揮中心立即派遣東勢及和平分隊，出動3車7人，由東勢分隊林宗龍小隊長帶隊前往搶救，下午4點10分現場人員回報，現場傷者跌落邊坡約50公尺深，已OHCA，將患者包紮固定後，以長背板拖困，昨晚6點28分將患者搬運至平面道路上，交由東勢消防分隊救護車急救處置後，送往東勢農民醫院救治，仍傷重不治。

7人昨天登大雪山林道，70歲男子跌落50公尺深山谷死亡。圖／台中市消防局提供
7人昨天登大雪山林道，70歲男子跌落50公尺深山谷死亡。圖／台中市消防局提供
7人昨天登大雪山林道，70歲男子跌落50公尺深山谷死亡。圖／台中市消防局提供
7人昨天登大雪山林道，70歲男子跌落50公尺深山谷死亡。圖／台中市消防局提供
7人昨天登大雪山林道，70歲男子跌落50公尺深山谷死亡。圖／台中市消防局提供
7人昨天登大雪山林道，70歲男子跌落50公尺深山谷死亡。圖／台中市消防局提供

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