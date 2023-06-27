7人大雪山林道健行 男跌落50公尺山谷送醫不治

7人昨天到台中市和平山區大雪山林道健行，其中70歲男子不慎跌落50公尺深山谷，消防隊員救援拉起，送醫急救仍不治。

台中市消防局昨天下午2點2分獲報，和平區230林道2.7公里處有創傷救護，報案人表示一行7人在大雪山230林道健行，其中一名70歲男子不慎跌落邊坡約50公尺深，意識不清，其餘人員平安於現地等待，請求消防局派員前往搶救。