在基隆設車手集團還囚禁被害人 警破獲逮5嫌送辦

有竹聯幫背景的江姓男子，涉嫌在基隆市成立車手集團，並以金錢借貸為話術，招募被害人提供人頭帳戶再囚禁，刑事局日前獲報查緝，救出3名被害人，並逮捕江男等5人送辦。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊今天發布新聞稿表示，刑事局與新北市政府警察局刑警大隊於民國111年10月中旬追查假投資詐騙集團案時，經多月偵查後，發現詐騙集團透過設置於基隆地區的車手集團提領款項。

案經專案小組報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦後，於今年5月22日前往基隆市執行搜索，帶回車手集團的主嫌48歲江男與成員等5人偵辦。

專案小組查出，江男等人涉嫌籌組、指揮車手集團，並在基隆市信義區某公寓設立「控車據點」，以金錢借貸為話術，招募被害人提供人頭帳戶再囚禁被害人，專案小組前往據點破門搜索時，還救出遭拘禁的2女、1男共3名被害人。

警方並查出，主嫌江男為竹聯幫仁堂弘仁會成員，在幕後指使集團成員以言詞恐嚇、軟禁等方式，限制被害人人身自由，甚至有被害人遭拘禁逾1週以上時間。

警方全案詢問後，依違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺與妨害自由等罪，將江男等5人移送基隆地檢署偵辦，並持續深入追查其他共犯。