攀能高安東軍脫隊警消搜尋 失聯男卻早下山準備搭高鐵

一支透過網路組成的登山隊縱走能高安東軍山，原訂昨（26）日從奧萬大下山，不過連姓男子脫隊失聯，南投消防局今派員搜尋，連男下午卻致電通知已下山搭高鐵返家。示意圖／ingimage

一支透過網路組成的登山隊縱走能高安東軍山，原訂昨天從奧萬大下山，不過連姓男子脫隊失聯，南投消防局今天派員入山搜尋，連男下午卻打電話通知已下山搭高鐵返家。

南投縣消防局發布新聞訊息指出，這支登山隊透過網路組成，成員們彼此都不相識，7名隊員6月22日上午從屯原登山口入山，登山路線為能高安東軍縱走，預計昨天下午從奧萬大下山。

消防局表示，登山隊員指出連男6月25日脫隊自己走，6名登山隊員要從安東軍山下山時，看見連男才準備要上山，後來也沒有追上隊伍失聯。隊員們昨天下午從奧萬大下山後，一直等不到連男，晚上打電話通報消防局協尋。

消防局指出，為找到失聯男子，搜救人員上午先搭乘內政部空中勤務總隊直升機，降落在安東軍山下的三叉營地後展開搜索；不過下午卻接到連男來電，指脫隊時手機沒電無法聯繫，遇到其他山友協助下山，已搭乘山友便車，準備前往高鐵台中站搭車返家。