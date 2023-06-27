疑不堪照顧壓力…桃園男勒死6旬病母 遭檢方聲押

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聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市蘆竹區大竹路一處民宅昨上午9點多驚傳人倫凶殺命案，一名67歲張姓婦人飽受病痛之苦，昨上午在家中遭年約40歲的吳姓兒子勒斃，直到下午兒子主動打電話向警方自首，婦人已死亡多時；據了解，犯嫌疑不耐母親久病照顧，突然失控失手勒斃母親，今下午移送桃檢複訊，檢警認定他罪嫌重大涉犯刑法殺人罪，向法院聲請羈押。

附近住戶指出，張姓婦人育有1子1女，丈夫幾年前過世後和兒子同住，女兒則住在隔壁，由於張婦因脊椎問題身體欠佳，捨不得花錢動手術選擇健保給付，並未使用自費醫療，因此手術過後情況仍不理想，行動相當緩慢，近年較少與人接觸，而張婦兒子與鄰居也鮮少交流。

鄰居表示，張婦端午節前再度到醫院動手術，幾天前才剛返家休養，事發當時沒有聽見爭吵聲或其他聲響，沒想到傳出遭兒子勒斃的噩耗；張婦兒子上午行凶後伴屍7小時，直到下午4點才打電話向派出所自首。

對此消防人員昨下午4點42分獲報抵達現場，婦人已經無生命跡象，其兒子坦承勒死媽媽，由於人已死亡多時放棄急救、拒絕送醫。值日檢察官今上午到桃園殯儀館相驗死者，犯嫌下午移送桃檢進行複訊，檢警認定他罪嫌重大涉犯刑法殺人罪，向法院聲請羈押。該案將由國民法庭審理。

桃園蘆竹吳姓男子涉勒死6旬母親，檢方訊後聲請羈押。聯合報系資料照
桃園蘆竹吳姓男子涉勒死6旬母親，檢方訊後聲請羈押。聯合報系資料照

手術 殺人

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