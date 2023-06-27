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美國男大生斑馬線遇死劫 侯友宜：加強保障行人安全

中央社／ 新北27日電

新北市長侯友宜今天主持道安會報時提及美國男大生在斑馬線上被拖吊車撞死一事表示，行人的路權保障絕對不能疏忽，停讓行人新制6月30日上路，應嚴格執法保障用路人安全。

新北市政府召開道安會報，針對即將上路的「停讓行人」新制進行討論，侯友宜強調警察局除嚴格落實執法，更要透過多元管道宣導，深化「駕駛人禮讓行人」觀念，保障行人權益及交通安全。

侯友宜以25日晚間於三重區成功路及水漾路口發生民間拖吊車駕駛撞斃穿越斑馬線的美國男大生事故表示，行人路權保障絕對不能疏忽。

侯友宜說，停讓行人新制6月30日上路，新制推行最重要的目的是為保障行人安全，員警務必嚴格執法加強取締，提供民眾更安心的交通環境，避免憾事再度發生。

新北市政府警察局表示，新北市積極辦理「行人路權大執法」，針對路口不停讓行人；非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開；人行道違規停車與違規臨時停車；取締道路障礙等4大重點項目加強執法，今年1月至5月共取締2萬7480件。

市警局表示，實施「汽機車不禮讓行人」加重裁罰新制，警局將持續宣導停讓行人執法標準及安全觀念、請科技執法設備廠商加強執法精準度，同時要求員警嚴格落實新標準執法程序，保障用路人安全。

市府表示，為提升民眾對機車騎乘安全的觀念，將在暑假期間啟動「機車安全月」專案，結合各機關、學校、公所暨鄰里系統等單位，加強交安宣導教育與執法，同時也鼓勵新考照的民眾參加機車駕訓班，以及在考取駕照後參加道路安駕訓練。

侯友宜 路權

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