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美國男大生新北斑馬線遇死劫 父母盼不再有人受害

中央社／ 桃園機場27日電

目擊者指證，門姓男子有按下行人專用號誌，確定綠燈才開始走。聯合報記者林昭彰／翻攝
目擊者指證，門姓男子有按下行人專用號誌，確定綠燈才開始走。聯合報記者林昭彰／翻攝

美國就讀大學的20歲門姓男子25日晚間行走於新北市三重區的斑馬線上遭拖吊車撞死，門男父母今天搭機來台表示，盼望兒子的死能喚醒台灣政府及民眾，讓大家不再受傷害。

在美國就讀大學的20歲門姓男子，25日晚間8時許，行走在新北市三重區的斑馬線上卻遭遇死劫，在水漾路及成功路口遭34歲張姓男子駕駛的拖吊車撞擊，門男重傷經送醫急救後仍宣告不治。

門姓美國男大生的父母今天搭乘長榮航空BR169班機，於下午1時45分自韓國轉機抵台，一走進接機大廳，看到來接機的親人，門姓男子的父母再也壓抑不住心中的難受，3人抱在一起流淚，情緒久久不能平復，門姓男子的媽媽王女士難過表示「我想先看到我的兒子」，令人聞之心碎。

門爸爸哽咽表示，兒子走了再也不能回來，20歲的兒子有很大的希望及很多夢想，但生命失去不可能再回來，希望能藉此喚醒台灣司機，開車的時候不要看手機，如果兒子的死能喚醒台灣政府及民眾的話，兒子的死也是值得的，也期盼台灣民眾不再受傷害。

王女士不能理解「紅燈就該停，為什麼司機可以這樣就衝過來」，人性與道德不是基本的東西嗎，「你看到人不能停嗎」，她認為政府的教育與執法要徹底，「對於那些整天衝來衝去的人，法律到底執行了沒」，她知道在改善，但對行人路權的保護還不夠，生命沒辦法替代，她認為違法的人一定要嚴厲懲罰，並加強宣導。

記者詢問有什麼話想跟肇事者說，王女士表示，她已經流了兩天的眼淚，到現在仍是全身發抖，「覺得這件事不是真的，我想先看到我兒子」，但是因為兒子的遺體送醫院檢驗，無奈的她只能期盼，在飛抵台灣的第一天就能親眼看到兒子一眼。

王女士表示，兒子自小善良乖巧，認真懂事從不讓人擔心，這次還特別選擇了在台灣的實習機會，家屬認為在實習的同時可以學好中文，又可以跟親戚們聯繫感情，因此都很支持，沒想到卻發生這樣的遺憾，家人們預計在台停留2週處理兒子的後事，也希望這樣的遺憾不要在其他人身上再度發生。

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