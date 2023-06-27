高雄工人遭石材壓死 雇主面臨3年徒刑、30萬罰金
高雄燕巢一間大理石材工廠今天下午1時許發生工安意外，重達720公斤石材傾倒，張姓工人遭壓傷身亡。高市勞檢處表示，已勒令停工將移送地檢，最高可處3年徒刑併科30萬元罰金。
高雄市勞檢處告訴中央社記者，事發當時張姓工人正在進行磁磚綑紮作業，過程中石材突然傾倒，張姓工人約在1時27分被壓住，送醫仍不治。
勞檢處表示，第一時間停工處分，經初步檢查研判雇主對於搬運、堆放或處置物料，未採取繩索捆綁、護網、擋樁、限制高度或變更堆積等必要設施，違反職安法第6條第1項規定致發生勞工死亡災害。
勞檢處指出，將於調查後移送地檢署追究雇主責任，最高可處3年有期徒刑併科新台幣30萬元罰金，勞工局也指派專人協助家屬辦理相關慰助事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言