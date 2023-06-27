暗巷濃厚K味躲不過警靈鼻 男轉身逃70公尺仍被逮

新北市板橋警分局板橋所兩名警員昨凌晨3時許巡邏，行經大仁街110巷7弄時聞到濃厚K他命味，巷內一名男子見警竟立刻跑離並丟棄手上菸盒，警方追緝70公尺後逮獲該男，起出5包毒咖啡包、1支K他命摻食吸管，詢後依毒品危害防制條例送辦。

警員邱懷恩、鄭博文昨凌晨3時許巡邏，聞到濃厚K他命遂採步巡，此時23歲黃姓男子看到警察立刻跑掉，邊跑邊丟掉香煙盒、毒品咖啡包，但仍不敵警方追緝，最後仍被逮獲。

警方起獲外觀類似麥當勞調味包與大陸知名零食魔芋爽包裝的5包毒咖啡包、1支K他命摻食吸管，黃男坦承持有施用，詢後被依法送辦。

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