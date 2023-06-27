聽新聞
test
0:00 / 0:00
暗巷濃厚K味躲不過警靈鼻 男轉身逃70公尺仍被逮
新北市板橋警分局板橋所兩名警員昨凌晨3時許巡邏，行經大仁街110巷7弄時聞到濃厚K他命味，巷內一名男子見警竟立刻跑離並丟棄手上菸盒，警方追緝70公尺後逮獲該男，起出5包毒咖啡包、1支K他命摻食吸管，詢後依毒品危害防制條例送辦。
警員邱懷恩、鄭博文昨凌晨3時許巡邏，聞到濃厚K他命遂採步巡，此時23歲黃姓男子看到警察立刻跑掉，邊跑邊丟掉香煙盒、毒品咖啡包，但仍不敵警方追緝，最後仍被逮獲。
警方起獲外觀類似麥當勞調味包與大陸知名零食魔芋爽包裝的5包毒咖啡包、1支K他命摻食吸管，黃男坦承持有施用，詢後被依法送辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言