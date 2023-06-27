違規搭乘載貨電梯高速墜落 蘆洲燈具公司員工壓斷腳

新北市蘆洲區環堤大道某燈具公司1名38歲李姓員工，今天上午10時許操作載貨電梯搬運貨物，貨梯突然從2樓高速墜落，李男被貨物壓住下肢，造成左腳踝開放性骨折，由救護車送醫急救。

據了解，載貨用升降機具（俗稱貨梯）依規定不得載人，但經常有人貪圖方便違規使用，歷年發生過多起墜落造成死傷案件。

李男上午從1樓搭乘貨梯向上，車廂升到2樓之後突然高速墜落至1樓，傾倒的貨物壓斷他的腳踝，痛到意識模糊。消防隊獲報趕抵，搬開貨物及給予頸圈、長背板固定協助脫困，固定好骨折部位，連忙由救護車送往衛福部台北醫院急救。