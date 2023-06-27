快訊

第一屆500碗／441間小吃入選 彰化泉焢肉飯獲7碗奪冠

老四川創辦人猝逝家中 傳奇落幕相驗結果曝光

藍正龍、周幼婷驚爆結束9年婚姻 經紀人回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

違規搭乘載貨電梯高速墜落 蘆洲燈具公司員工壓斷腳

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區環堤大道某燈具公司1名38歲李姓員工，今天上午10時許操作載貨電梯搬運貨物，貨梯突然從2樓高速墜落，李男被貨物壓住下肢，造成左腳踝開放性骨折，由救護車送醫急救。

據了解，載貨用升降機具（俗稱貨梯）依規定不得載人，但經常有人貪圖方便違規使用，歷年發生過多起墜落造成死傷案件。

李男上午從1樓搭乘貨梯向上，車廂升到2樓之後突然高速墜落至1樓，傾倒的貨物壓斷他的腳踝，痛到意識模糊。消防隊獲報趕抵，搬開貨物及給予頸圈、長背板固定協助脫困，固定好骨折部位，連忙由救護車送往衛福部台北醫院急救。

新北市消防局第三大隊大隊長陳志德表示，民眾如遇高處墜落造成嚴重傷害，千萬勿隨意移動患者以免造成二次傷害，當下應注意患者意識狀況及呼吸是否順暢，立即撥打119求救，電（貨）梯則應依法規每月請專業廠商保養維護，避免發生故障造成人員危害。

李姓男子違規搭乘載貨電梯，車廂高速墜落，貨物壓斷他的腳踝。記者林昭彰／翻攝
李姓男子違規搭乘載貨電梯，車廂高速墜落，貨物壓斷他的腳踝。記者林昭彰／翻攝
李姓男子違規搭乘載貨電梯，車廂高速墜落，貨物壓斷他的腳踝。記者林昭彰翻攝
李姓男子違規搭乘載貨電梯，車廂高速墜落，貨物壓斷他的腳踝。記者林昭彰翻攝

患者 骨折

延伸閱讀

急救先鋒APP 台南消防人員召募有急救能力者加入救人

氣爆少年等不到救護車三貼就醫 消防局：6秒出勤10分趕抵

環狀線新莊到蘆洲段終於標出 最快2032年完工

台南大雨釀大樓電梯短路故障冒煙 民眾逃生以為火災報警

相關新聞

桃園驚傳人倫凶殺案！逆子勒斃6旬病母 伴屍7小時才自首

桃園市蘆竹區一處民宅昨上午9點多驚傳人倫凶殺命案，6旬張姓婦人飽受病痛之苦，端午節剛從醫院動完手術返家，未料昨上午卻遭兒...

老四川創辦人猝逝家中 傳奇落幕相驗結果曝光

高雄市交通義勇警察大隊長、「老四川巴蜀麻辣燙」執行長梁朝辰昨晚倒臥房內，家屬發現後緊急將良送醫，但到院前就已明顯死亡，警...

暗巷濃厚K味躲不過警靈鼻 男轉身逃70公尺仍被逮

新北市板橋警分局板橋所兩名警員昨凌晨3時許巡邏，行經大仁街110巷7弄時聞到濃厚K他命味，巷內一名男子見警竟立刻跑離並丟...

北市死亡事故！7旬婦騎機車遭輾斃 疑換車道進混凝土車死角

51歲蕭姓男子今天下午近2點駕駛混凝土攪拌車，沿台北市南港路往西行駛，撞倒前方騎機車的72歲陳姓婦人，陳被當場碾斃，全身...

遭720公斤大理石板壓住 高雄50歲工人送醫不治

高雄市燕巢區一家大理石工廠今下午1時許發生工安意外，年約50歲的張姓員工遭720公斤大理石板壓傷，被救出後陷入昏迷，送往...

違規搭乘載貨電梯高速墜落 蘆洲燈具公司員工壓斷腳

新北市蘆洲區環堤大道某燈具公司1名38歲李姓員工，今天上午10時許操作載貨電梯搬運貨物，貨梯突然從2樓高速墜落，李男被貨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦